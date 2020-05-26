Пик заболеваемости COVID-19 в BС РФ был пройден в апреле – Шойгу

15:42
Фото: kremlin.ru
Вооруженные силы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине апреля. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время совещания с Владимиром Путиным.
"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в вooруженных силах преодолен во второй половине апреля. К началу июня в вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой", – сказал министр.
Он уточнил, что с начала марта в армии было выявлено 5,5 тысячи случаев коронавируса. По словам Шойгу, к настоящему моменту вылечились 3,5 тысячи человек.
Президент в ходе рабочей встречи с министром заявил, что в целом по России пик по коронавирусу также считается пройденным. Путин добавил, что такие данные приводят соответствующие специалисты.
Глава государства поблагодарил специалистов подразделений министерства обороны, которые оказывали помощь в борьбе с COVID-19 Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине.
За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.
COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817, на Санкт-Петербург – 363. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции.
Как выявленные за сутки случаи COVID-19 распределились по регионам РФ
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