Пик заболеваемости COVID-19 в BС РФ был пройден в апреле – Шойгу

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине апреля. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время совещания с Владимиром Путиным.

"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в вooруженных силах преодолен во второй половине апреля. К началу июня в вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой", – сказал министр.

Он уточнил, что с начала марта в армии было выявлено 5,5 тысячи случаев коронавируса. По словам Шойгу, к настоящему моменту вылечились 3,5 тысячи человек.

Президент в ходе рабочей встречи с министром заявил, что в целом по России пик по коронавирусу также считается пройденным. Путин добавил, что такие данные приводят соответствующие специалисты.

Глава государства поблагодарил специалистов подразделений министерства обороны, которые оказывали помощь в борьбе с COVID-19 Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817, на Санкт-Петербург – 363. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции.

