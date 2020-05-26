В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще 73 человека с коронавирусом скончались в столице за сутки. Общее число умерших составляет 2 183, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817, на Санкт-Петербург – 363. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции.

В связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения в Москве продлятся до 31 мая.

Также в городе сохраняется система пропусков. Разрешение на передвижение требуется при поездках на личном авто или общественном транспорте.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о новых правилах поведения из-за COVID-19. Глава ведомства Анна Попова отметила необходимость всеобщего взаимодействия в условиях пандемии.