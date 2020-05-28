Вирусолог назвал дату пика смертности от COVID-19 в Москве

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Стали известны сроки, на которые придется пик смертности от COVID-19 в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева.

По словам специалиста, смертность отстает от заболеваемости на 14–17 дней. Так, в ближайшую неделю число скончавшихся пациентов с коронавирусом будет расти, а затем ожидается снижение данного показателя.

"Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности", – предположил Лукашев.

Специалист также рассказал, что в будущем коронавирус станет сезонной болезнью. При этом в Москве больше не произойдет серьезной вспышки инфекции.

"COVID-19 станет сезонным заболеванием. Но он уже не вызовет разрушительных эпидемий. <...> По крайней мере, в Москве", – сказал Лукашев.

Он добавил, что сейчас вспышка COVID-19 во многих регионах идет на спад. При этом граждане должны продолжать соблюдение всех мер предосторожности.

"Опасность все же существует. Поэтому расслабляться не стоит, и подход к снятию ограничительных мер в разных регионах должен быть индивидуальным", – пояснил вирусолог.

Ранее в Москве скончался 71 пациент с COVID-19. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов в столице составило 2 254 человека.