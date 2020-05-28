В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Известно, что у всех умерших была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве составило 2 254 человека.

В Оперштабе попросили москвичей при любых признаках ОРВИ оставаться на самоизоляции. При этом стоит вызывать на дом специалиста, а не заниматься самолечением.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В 3 398 случаях не было клинических проявлений.

В России подтверждено 8 338 новых случаев COVID-19

Ранее в Москве скончались 73 пациента с COVID-19. Об этом информировал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.