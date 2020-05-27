Коронавирус выявлен у главы Удмуртии

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Коронавирус COVID-19 выявили у главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Оперштаб.

"У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию", – указано в сообщении.

Согласно оперативным данным, на 27 мая в Удмуртии зарегистрировано 583 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 347 человек выздоровели, 14 скончались.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В 3 398 случаях не было клинических проявлений.

