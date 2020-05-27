Большинство медучреждений РФ используют отечественные тесты на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Большинство медицинских организаций России используют отечественные тесты на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяют обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения", – рассказали в пресс-службе.

Тест-системы были разработаны учреждениями Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и Российской академии наук. Специалисты центра имени Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новому коронавирусу.

Благодаря ей можно определить стадию заболевания у человека, а также отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с COVID-19, сообщили в пресс-службе.

Ранее руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что в столице запустили самое крупное в мире исследование на антитела к коронавирусу. Он заявил, что власти города планируют охватить от 3 до 6 миллионов человек.

Глава департамента добавил, что власти таким образом стремятся понять механизмы формирования популяционного иммунитета. Хрипун объяснил, что с помощью этого удастся лучше подготовиться к возможности второй волны коронавируса. Он обратил внимание, что вероятность ее возникновения весьма высока.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончались 3 968 пациентов. Выздоровели за все время 142 208 человек.

