Песков переадресовал Минздраву вопрос о методике учета случаев коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объяснить особенности новой методики учета пациентов с коронавирусом могут в Минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Здесь я воздержусь от каких-либо комментариев, потому что аргументированно это должны пояснить, наверное, в Минздраве. Поэтому я рекомендую вам обращаться туда за комментарием", – заявил представитель Кремля.

Согласно последним рекомендациям ведомства, пациенты с выявленным коронавирусом, но без сопутствующих жалоб расцениваются как носители. Их не включают в статистику по заболеваемости.

Песков подчеркнул, что методика основана на научном подходе, поэтому только специалисты могут аргументированно ее объяснить.

За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавирусной инфекции. В 3 560 случаях не было клинических проявлений. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны.

