Песков прокомментировал нежелание россиян верить в опасность COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос ВШЭ, который показал, что почти четверть россиян считают пандемию коронавируса выдумкой, передает "Газета.ру".

"Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют. Скажу на собственном опыте – эта штука реальна", – сказал Песков.

Пресс-секретарь также пожелал гражданам более внимательно относиться ко всей информации и проявлять доверие.

О том, что Песков заболел коронавирусом и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Вместе с ним заболела и его жена Татьяна Навка.

25 мая Пескова выписали из больницы. Пресс-секретарь отмечал, что ему потребуется после выписки провести еще две недели на самоизоляции.

За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 054 выявленных случаев, на Московскую область – 774. Всего в России зарегистрировано 379 051 случай коронавирусной инфекции.

