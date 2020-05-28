Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтверждено 2 054 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 173 497 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"41% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,6% – от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В столице 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Всего исследование прошли уже более 50 тысяч жителей. Тестирование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно. Записаться на прохождение тестирования возможно только в дистанционном формате.