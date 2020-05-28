У Москвы один из лучших в мире показателей противодействия COVID-19 – Песков

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Москва продемонстрировала один из лучших в мире показателей эффективности противодействия распространению COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретаря российского лидера во время разговора с журналистами спросили, как в Кремле относятся ко введению в Москве прогулок по графику, а также к идее распространить соответствующую практику на другие регионы страны. На это Песков ответил, что не хочет вторгаться в круг полномочий глав регионов, касающихся сложной эпидемиологической ситуации.
"И тем более полномочий Сергея Семеновича Собянина – главы крупнейшего региона, региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире", – добавил он.
В Москве с 1 июня разрешаются прогулки или занятия спортом на свежем воздухе, пропуск для этого получать не нужно. Выходить из дома на прогулку можно будет по определенному графику, не более трех раз в неделю. Заниматься спортом на улице можно каждый день, но только до 9:00. Пешие прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, в "Яндексе" и в мобильных приложениях.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
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