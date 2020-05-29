Узнать результат теста на антитела к COVID-19 можно онлайн через 3 дня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве наблюдается большой спрос на добровольное тестирование на коронавирус, слоты очередей расписаны на две недели, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что результаты тестирования на антитела к COVID-19 будут доступны для москвичей онлайн в течение трех суток с момента сдачи анализа.

"Мы сделали так, чтобы наши лаборанты быстро смогли обработать такой поток информации. Также мы сделали так, чтобы в течение трех суток результаты анализов на антитела были доступны в медицинской карте онлайн", – сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что в столице провели более 2 миллионов тестов на COVID-19 по ПЦР-диагностике. По словам Раковой, с начала эпидемии в городе активно расширяли диагностические возможности.

С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование на антитела к коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания будут доступны в 30 городских поликлиниках. Принимать пациентов начнут строго согласно графику записи.

Подобное тестирование показывает, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли ей и вырабатывается ли у него иммунитет. Также тест показывает, болеет ли человек на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме.