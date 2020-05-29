Реанимационный коечный фонд в Москве на пике пандемии был заполнен на две трети – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Реанимационный коечный фонд в Москве на пике пандемии коронавирусной инфекции использовался на две трети от общего количества мест. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Могу сказать точно, что нам удалось главное – не скатиться в коллапс, обеспечить всем оказание необходимой медицинской помощи. На всех пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, медицинской койке, у нас были соответствующие койки", – отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
Более того, Ракова заявила, что необходимая помощь была оказана каждому пациенту по максимуму. Ни одному врачу в период пандемии COVID-19 не пришлось выбирать, кому давать жизнь, а чьей пожертвовать.
Ранее сообщалось о том, что в Москве обратно перепрофилируют часть коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Так, со следующей недели около трех тысяч коек в пяти московских стационарах вернутся к стандартному режиму работы.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.
Временные госпитали для лечения коронавируса в Москве пока сохранят
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