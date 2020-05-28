В Москве обратно перепрофилируют часть коек, предназначенных для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Со следующей недели около трех тысяч коек в пяти московских стационарах вернутся к стандартному режиму работы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего же в ближайшее время к привычной работе вернут пять тысяч коек, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом. Такое поручение накануне дал Сергей Собянин.

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что для приема неинфекционных больных вернется челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница имени Мухина, городская клиническая больница имени Плетнева, городская клиническая больница имени Демихова и городская клиническая больница № 31.

По словам Раковой, такая возможность есть в том числе благодаря тому, что в столице был сформирован резервный коечный фонд на базе временных госпиталей.

Сегодня для приема больных с COVID-19 в Москве перепрофилировано около 23 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах. Также создано около 15 тысяч мест на базе временных медицинских корпусов.

Сергей Собянин сообщил накануне, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.

Мэр добавил, что при этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в распоряжении системы здравоохранения будет достаточный резерв коек для коронавирусных больных.

Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. При этом с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности.