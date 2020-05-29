Смягчение мер в столице может продолжиться, если позволит эпидситуация – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти столицы могут рассмотреть дальнейшее снятие ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19, с середины июня. Дальнейшее решение зависит от эпидситуации в Москве, заявила в эфире канала "Россия-24" заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже третью неделю принимаем те или иные меры по открытию сфер городского хозяйства и каждый раз очень тщательно взвешиваем все риски. <...> С 1 июня разрешены долгожданные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Самое страшное – допустить сейчас скопление большого количества людей", – сообщила Ракова. По ее словам, нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.

"Поэтому мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как будет действовать этот режим в течение двух недель, и, если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать дальнейшие меры по ослаблению режима", – обратила внимание заммэра города.

С 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и стройки, а с 25 мая посетителей начали принимать 88 центров "Мои документы". Кроме того, московским автомобилистам вновь доступен каршеринг. Взять напрокат машину можно не менее чем на 5 дней.

При этом мэр Москвы продлил систему пропусков до 14 июня включительно. Так, с 1 июня действует график прогулок. Откроются парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Разрешение оформлять не требуется.

"Количество больных не просто не становится больше, их становится меньше. И это позволяет нам делать уже продуманные, ответственные шаги дальше", – подчеркнула Ракова.

Ранее Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве. Перечень послаблений включает в себя восемь пунктов. Масочный режим сохраняется, а также остается в силе запрет на аттракционы, детские и спортивные площадки.

В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.