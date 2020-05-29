Смягчение мер в столице может продолжиться, если позволит эпидситуация – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Власти столицы могут рассмотреть дальнейшее снятие ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19, с середины июня. Дальнейшее решение зависит от эпидситуации в Москве, заявила в эфире канала "Россия-24" заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы уже третью неделю принимаем те или иные меры по открытию сфер городского хозяйства и каждый раз очень тщательно взвешиваем все риски. <...> С 1 июня разрешены долгожданные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Самое страшное – допустить сейчас скопление большого количества людей", – сообщила Ракова. По ее словам, нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.
"Поэтому мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как будет действовать этот режим в течение двух недель, и, если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать дальнейшие меры по ослаблению режима", – обратила внимание заммэра города.
С 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и стройки, а с 25 мая посетителей начали принимать 88 центров "Мои документы". Кроме того, московским автомобилистам вновь доступен каршеринг. Взять напрокат машину можно не менее чем на 5 дней.
При этом мэр Москвы продлил систему пропусков до 14 июня включительно. Так, с 1 июня действует график прогулок. Откроются парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Разрешение оформлять не требуется.
"Количество больных не просто не становится больше, их становится меньше. И это позволяет нам делать уже продуманные, ответственные шаги дальше", – подчеркнула Ракова.
Ранее Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве. Перечень послаблений включает в себя восемь пунктов. Масочный режим сохраняется, а также остается в силе запрет на аттракционы, детские и спортивные площадки.
В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.
Когда в Москве приступят ко второму этапу снятия ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: