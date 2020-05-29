Сервисом с графиком прогулок в Москве воспользовались более миллиона раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Более одного миллиона раз москвичи использовали сервис просмотра расписания прогулок, передает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.
Кроме того, около 50 тысяч заходов совершили на сервис "Пешие прогулки" в мобильном приложении "Моя Москва". В ведомстве напомнили, что сервис расписания прогулок позволяет узнать, когда именно москвичи могут выйти из дома.
"Для этого необходимо найти интересующий адрес, после чего система покажет расписание прогулок для этого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять", – отметили в пресс-службе департамента.
Также в ведомстве напомнили, что для прогулки по районному парку москвичам не требуется пропуск. Разовое разрешение необходимо оформлять, если гражданин желает поехать в парк, который не находится в его районе.
В пресс-службе департамента уточнили, что в случае вероятности возникновения большого скопления граждан вход на территорию парка может быть ограничен.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня Москва выходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, смогут возобновить работу многие предприятия торговли и сферы услуг.
Тогда же Собянин рассказал и о возможности москвичей выходить на прогулку в парки, которые откроют с 1 июня. Он отметил, что расписание выходов из дома вводится на две недели в порядке эксперимента.
В то же время Собянин подчеркнул, что санитарные ограничения будут длиться до изобретения вакцины от коронавируса.
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