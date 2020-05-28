Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от COVID-19 – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарные ограничения в Москве будут длиться до изобретения вакцины от COVID-19. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго – до того, как мы вакцину не получим. Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить: ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Однако мэр заявил, что при этом необходимо соблюдать элементарные санитарные требования.

"К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничиваем, для того, чтобы жизнь и здоровье родных и близких (не подвергать опасности), чтобы не скатываться обратно в такую тяжелую ситуацию", – сказал Собянин.

Глава города добавил, что каждый день в Москве выявляют порядка 2–3 тысяч новых случаев коронавируса. При этом, несмотря на снижение числа госпитализаций, у многих пациентов с подтвержденным COVID-19 заболевание протекает в тяжелой форме.

Накануне градоначальник продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня включительно

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений.

В связи с этим Собянин сообщил, что Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины и часть бытовых услуг в Москве. В частности, мэр допустил возможность открытия прачечных, химчисток, ремонтных мастерских, то есть тех мест, которые не требуют длительного контакта с человеком.

Также он подчеркнул, что жители города смогут выходить на прогулки, а многие предприятия торговли и сферы услуг смогут возобновить работу.

В частности, вновь будут открыты для посещения городские парки. При этом аттракционы работать не будут, а все посетители зеленых территорий должны будут носить маски.