Собянин поблагодарил москвичей за ответственное соблюдение режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за ответственное соблюдение правил в период самоизоляции. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр города также поздравил горожан с выходом на второй уровень снятия ограничений. По его словам, город перешел на новый этап благодаря всеобщим усилиям.

"Теперь мы пожинаем результат, неделю за неделей открываем новые сферы нашей жизни. С понедельника, пожалуй, самое востребованное – это прогулки в парках и скверах", – сказал Собянин.

Однако он подчеркнул, что в столице будут оставаться еще некоторые ограничения, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса. В частности, он напомнил про систему цифровых пропусков, которая продолжает действовать.

"Мы делаем еще шаг вперед к нормальной жизни. Сейчас, принимая кардинальные решения, такие как открытие торговых центров, мы одновременно оставляем электронные пропуска, чтобы передвижение по городу не увеличилось в массовом порядке", – отметил Собянин.

Накануне градоначальник продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

