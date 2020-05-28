Собянин: после открытия промпредприятий и МФЦ ситуация с коронавирусом не ухудшилась

18:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не ухудшилась в Москве после открытия промышленных предприятий, строек и центров госуслуг "Мои документы". Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Должен порадовать, что, несмотря на то, что мы открыли всю промышленность, стройку и на улице увеличилось количество людей, МФЦ приступило к работе, ситуация (с коронавирусом. – Прим. ред.) не ухудшилась", – заявил мэр города.
Собянин подчеркнул, что позитивная ситуация сохраняется благодаря работе медиков и ответственному подходу горожан к масочному режиму и самоизоляции.
С 12 мая в столичном регионе возобновили работу промышленные предприятия и стройки. Центры госуслуг открыли свои двери для посетителей по предварительной записи с 25 мая. Москвичи могут получить 144 услуги, которые недоступны в электронном виде.
Сотрудников центров и посетителей обязали использовать медицинские маски и перчатки. На входе у горожан измеряется температура бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесена разметка для соблюдения соцдистанции, а также установлены защитные стекла.
Накануне градоначальник продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.
В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.
Что изменится в столице с 1 июня
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