Путин оценил меры правительства по борьбе с COVID-19 как своевременные

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Правительство применяло своевременные действия в части борьбы с COVID-19, заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.

Президент выразил мнение, что для противостояния вызовам государство должно действовать профессионально, выверено и результативно.

"Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что слова особой признательности нашим медикам, и должен отметить, правительство действовало своевременно", – сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что важно не только стабилизировать экономическую ситуацию, но и поддержать россиян, предприятия, предпринимателей.

"Нам принципиально важно, как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу", – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией во время телефонного разговора. Стороны отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности, а также мер доверия в военной сфере.

В России за последние сутки зарегистрировано 8 863 случая инфекции, в 3 715 случаях клинических проявлений не было. Всего в стране выявлен 423 741 случай коронавируса – это на 2,1% больше, чем днем ранее.

Проведено более 11,1 миллиона тестов на инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 304 тысячи человек.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник. К 1 июня сделано порядка 200–250 тысяч тестирований.