Путин и Трамп обсудили меры по борьбе с COVID-19

Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главы государств обсудили ситуацию с COVID-19 во время телефонного разговора, говорится на сайте Кремля.

Данный разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", – сообщили в пресс-службе президента РФ.

Кроме того, Владимир Путин поздравил Трампа с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon. "Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере", – добавили в администрации российского президента.

Стороны отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности, а также мер доверия в военной сфере.

Ранее Путин сообщил, что обстановка с COVID-19 в стране постепенно стабилизируется. "В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни", – уточнил Путин.

В России выявлено 414 878 случаев COVID-19, вылечились 175 877 человек, скончались 4 855. За прошедшие сутки в стране подтвердили 9 268 случаев коронавирусной инфекции.