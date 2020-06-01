Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В целом по России ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма", – сказал премьер.

По его словам, уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.

О стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России сообщил Владимир Путин. Он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия новой коронавирусной инфекции, несмотря на сложности.

По последним данным, в России зафиксировано 414 878 случаев COVID-19, из них 9 035 – за последние сутки.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Результаты появляются в электронной медицинской карте. Записаться на тест можно через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".