Записаться на тест на антитела к COVID-19 теперь можно через приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Записаться на тест на антитела к коронавирусной инфекции теперь можно через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Сдать анализ крови можно только по предварительной записи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Городские электронные сервисы постоянно адаптируются к новым условиям и потребностям жителей. Теперь записаться на тестирование на наличие антител к коронавирусу можно и через смартфон, используя городские мобильные приложения. Для этого достаточно авторизоваться и указать номер полиса ОМС", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Для записи на тестирование через приложение "Госуслуги Москвы" необходимо зайти в раздел "Запись к врачу". Далее нужно указать свое имя и в перечне услуг выбрать раздел "Кровь (антитела COVID-19)".

В приложении "Моя Москва" сервис расположен в разделе "Медицина". В диалоговом окне горожанам предложат начать процедуру записи. В перечне специальностей и услуг, предложенных чат-ботом, нужно выбрать "Кровь (антитела COVID-19)".

Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование.

Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

Результаты анализов доступны в электронной медицинской карте пользователя в течение трех дней с момента сдачи крови. Там также горожане могут посмотреть подробную расшифровку всех показателей.

