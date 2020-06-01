Записаться на тест на антитела к COVID-19 теперь можно через приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Записаться на тест на антитела к коронавирусной инфекции теперь можно через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Сдать анализ крови можно только по предварительной записи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Городские электронные сервисы постоянно адаптируются к новым условиям и потребностям жителей. Теперь записаться на тестирование на наличие антител к коронавирусу можно и через смартфон, используя городские мобильные приложения. Для этого достаточно авторизоваться и указать номер полиса ОМС", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.
Для записи на тестирование через приложение "Госуслуги Москвы" необходимо зайти в раздел "Запись к врачу". Далее нужно указать свое имя и в перечне услуг выбрать раздел "Кровь (антитела COVID-19)".
В приложении "Моя Москва" сервис расположен в разделе "Медицина". В диалоговом окне горожанам предложат начать процедуру записи. В перечне специальностей и услуг, предложенных чат-ботом, нужно выбрать "Кровь (антитела COVID-19)".
Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование.
Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.
Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.
Результаты анализов доступны в электронной медицинской карте пользователя в течение трех дней с момента сдачи крови. Там также горожане могут посмотреть подробную расшифровку всех показателей.
Что представляет из себя тест на антитела к коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: