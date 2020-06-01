В России выявлено 9 035 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 9 035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 622 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 2 297 выявленных случаев, на Московскую область – 728, на Санкт-Петербург – 364.

В Нижегородской области зафиксировали 315 новых пациентов, в Свердловской области – 283, в Иркутской области – 229, в Волгоградской области – 189, в Ростовской области – 184, Ханты-Мансийском АО – 151, в Дагестане – 141, в Архангельской области – 135, в Челябинской области – 134.

На Астраханскую область и Красноярский край пришлось по 131 случаю, на Тульскую область – 113, Республику Саха (Якутия) – 112, Воронежскую область – 111, Новосибирскую область – 105, Брянскую область – 102, Ульяновскую область – 101, Саратовскую область – 96, Смоленскую область – 92, Чувашию – 88.

В Калужской области – 86 новых пациентов, в Пензенской области – 85, Краснодарском крае – 84, Ставропольском крае – 83, Белгородской области – 82, Ивановской области – 80, Ярославской области – 78, Башкирии – 77, Кабардино-Балкарии – 76, Рязанской области – 73, Новгородской области – 72, Липецкой области – 71, Карачаево-Черкесии – 70.

В Пермском крае зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса, в Кировской области – 68, Алтайском крае – 67, в Тамбовской области – 64, Курской и Псковской областях – по 63, Хабаровском крае – 61, Республике Тыва – 60, Владимирской области – 59, Оренбургской области и Приморском крае – 54, Ленинградской области – 53, Татарстане – 50, Северной Осетии – 48.

На Тверскую область и Бурятию пришлось по 46 случаев COVID-19, на Калининградскую область – 45, Ингушетию – 44, Мурманскую область – 42, Орловскую область и Республику Марий Эл – по 41, Ямало-Ненецкий АО – 40, Забайкальский край – 39, Мордовию и Самарскую область – по 36, Камчатский край – 32, Республику Коми и Удмуртию – по 30.

В Томской области зафиксировали 28 случаев, в Кемеровской области – 25, Омской области – 24, Вологодской и Тюменской областях – по 23, Амурской области – 22, Хакасии – 21, в Адыгее, Калмыкии и Чечне – по 20, Карелии – 15, Костромской и Курганской областях – по 14, Республике Алтай и Крыму – по 10, Еврейской АО – 5, Севастополе – 4, Магаданской и Сахалинской областях – по 3, Ненецком автономном округе – 1.

Всего в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции, что на 2,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 162 человека, за весь период – 4 855 человек. За сутки вылечились 3 994 пациента, за все время – 175 877.

Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.