В России выявлено 9 268 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 9 268 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 784 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 2 595 выявленных случая, на Московскую область – 757, на Санкт-Петербург – 369.

В Нижегородской области зафиксировали 301 нового пациента, в Свердловской области – 265, в Ростовской области – 178, в Волгоградской области – 158, в Саратовской области – 142, в Архангельской области – 137, в Челябинской области и Ханты-Мансийском АО – по 136, в Красноярском крае – 128 и в Дагестане – 125.

На Республику Саха (Якутия) пришлось 111 случаев COVID-19, на Брянскую область – 107, Тульскую и Новосибирскую области – по 104, Ульяновскую область – 97, Иркутскую область – 90, Калужскую область – 89, Смоленскую область – 88, Белгородскую область, Чувашию и Пензенскую область – по 87, Самарскую область – 85, Воронежскую область – 82, Ставропольский край – 81, Краснодарский край – 80.

В Курской области зарегистрировали 78 новых пациентов, в Ивановской, Ярославской областях и Кабардино-Балкарии – по 77, в Рязанской области – 76, в Липецкой, Орловской областях и Башкирии – по 75, Алтайском крае и Омской области – по 69, Тамбовской области – 67, Ямало-Ненецком АО – 65.

На Хабаровский край пришлось 63 новых пациента, Карачаево-Черкесию – 62, Владимирскую, Псковскую и Астраханскую области – по 59, Республику Тыва – 58, Пермский край – 57, Ленинградскую, Кировскую и Оренбургскую область – по 54, Татарстан и Приморский край – по 52, Новгородскую область – 51, Северную Осетию – 50.

В Калининградской области 48 новых случаев коронавируса, в Вологодской области – 47, Забайкальском крае – 45, Тверской области и Камчатском крае – 44, в Мурманской области, Адыгее и Республике Марий Эл – по 41, в Костромской области и Ингушетии – по 39, в Калмыкии и Мордовии – по 35.

В Тюменской области зафиксировали 30 новых пациентов, в Республике Коми и Бурятии – по 29, в Кемеровской области – 25, в Хакасии – 24, Карелии и Удмуртии – по 23, Томской области – 21, Амурской области – 20, Чечне – 18.

На Сахалинскую область пришлось 14 случаев, на Курганскую область – 13, Еврейскую АО – 10, Республику Алтай и Крым – по 6, Магаданскую область – 5, Чукотский АО – 2 и Ненецкий автономный округ – 1.

Всего в России зарегистрировано 405 843 случая коронавирусной инфекции, что на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 138 человек, за весь период – 4 693 человека. За сутки вылечились 4 414 пациента, за все время – 171 883.

В России провели более 10,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Только последние сутки в стране протестировали 327 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ остаются 305 тысяч человек.

Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.