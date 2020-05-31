Более 10,6 млн тестов на COVID-19 проведено в России

В России провели более 10,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только последние сутки в стране протестировали 327 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ остаются 305 тысяч человек.

Ранее стало известно, что еще 1 855 пациентов выздоровели в столице от коронавируса за сутки. Всего в Москве после прохождения лечения от COVID-19 вылечились 80 179 человек.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Пациенты, которым еще нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 952 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 был выявлен в 83 регионах РФ.