В России выявлено 8 952 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 8 952 случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 747случаях не было клинических проявлений.
COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах РФ. На Москву приходится 2 367 выявленных случая, на Подмосковье – 735, на Санкт-Петербург – 365.
В Нижегородской области зафиксировали 289 новых случаев, в Свердловской области – 261, в ХМАО – 167, в Иркутской области – 162, в Архангельской области – 158, в Волгоградской области – 154, в Ростовской области – 152.
В Челябинской области выявлено 150 новых случаев COVID-19, в Красноярском крае – 136, в Дагестане – 126, в республике Саха (Якутия) – 114, в Новосибирской области – 109, в Тульской области – 107, в Брянской области – 105.
В Ульяновской области зарегистрировали 98 новых случаев, в Саратовской области – 96, в смоленской области – 95, в Калужской и Пензенской областях – по 90, в Воронежской области и Чувашии – по 89, в Ивановской области – 87, в Ставропольском крае – 84, в Белгородской области – 83, в Краснодарском крае – 82, в Башкортостане – 80.
В Ярославской области зарегистрировали 79 новых случаев, в Орловской и Кировской областях – по 78, в Кабардино-Балкарской Республике – 77, в Рязанской области – 74, в Липецкой области – 72, в Алтайском крае, Курской и Тамбовской областях – по 71, в Пермском крае – 70, в Татарстане, Владимирской и Новгородской областях – по 63, в Хабаровском крае – 59.
В Ленинградской области и республике Тыва зафиксировали по 55 новых случаев коронавируса, в Карачаево-Черкессии – 54, в Калининградской области – 51, в Омской области и Пермском крае – по 50, в Северной Осетии – 49, в Камчатском крае – 46, в Мурманской и Оренбургской областях – по 45, в Ингушетии и Марий Эл – по 44, в Тверской области – 43, в Псковской и Самарской областях – по 42.
На республику Мордовию пришлось 40 новых случаев, на Астраханскую область – 39, на Забайкальский край – 33, на республику Коми – 31, на ЯНАО и Хакасию – по 30, на Костромскую и Тюменскую области – по 28, на Бурятию – 27, на Карелию и Амурскую область – по 25, на Удмуртию – 24, на Вологодскую и Томскую области – по 22, на Калмыкию – 20, на Адыгею – 19, на Чечню – 17.
В Курганской области зарегистрировано 16 случаев, в кемеровской области – 13, в Еврейской АО – 11, в Крыму – 8, в Сахалинской области – 7, в республике Алтай – 6, в Чукотской АО – 5, в НАО – 2.
Всего в России зарегистрировано 396 5753 случая коронавирусной инфекции, что на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 181 человек, за весь период – 4 555 человека. За сутки вылечились 8 212 пациента, за все время – 167 469.
Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня.
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