Еще 1 855 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1 855 пациентов выздоровели в столице от коронавируса за сутки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столице после прохождения лечения от COVID-19 вылечились 80 179 человек.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Пациенты, которым еще нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 952 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 был выявлен в 83 регионах РФ.

В Москве 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно.