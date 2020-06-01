Около 200–250 тысяч тестов на антитела к COVID-19 провели в Москве – Ракова

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 200-250 тысяч тестирований на антитела к коронавирусу провели в столице на настоящий момент.

"На сегодняшний день, я думаю, у нас проведено 200–250 тысяч исследований на антитела", – отметила Ракова в интервью в программе "Док-ток" в эфире Первого канала.

Ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что в столице запустили самое крупное в мире исследование на антитела к коронавирусу. Городские власти планируют охватить им от 3 до 6 миллионов человек.

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у 14% от числа тех, кто прошел тестирование на антитела к COVID-19, они были обнаружены. Часть из них, по его словам, находятся на стадии формирования иммунитета к коронавирусу.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Подобные исследования проводятся на базе 30 столичных поликлиник.

В свою очередь, Анастасия Ракова сообщала, что слоты очередей на тестирование на антитела расписаны на две недели. Кроме того, она отмечала, что результаты исследования доступны для москвичей онлайн в течение трех суток с момента сдачи анализа.