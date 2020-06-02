Более 11 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России провели более 11,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в стране протестировали 228 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 304 тысячи человек.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве после коронавируса вылечились еще 6 030 человек. Всего в городе после прохождения лечения выздоровели 88 269 человек.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Пациенты, которым еще нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России выявлено 9 035 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

