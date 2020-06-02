Еще 6 030 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве после коронавируса вылечились еще 6 030 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 6 030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269", – сказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России выявлено 9 035 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. На данный момент идет доклиническое испытание препарата.

Генеральный директор центра Ринат Максютов пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

