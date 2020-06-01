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Общество

04:46

Вирусолог рассказал, как строительные респираторы защищают от COVID-19

общество безопасность

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев рассказал, как от коронавирусной инфекции смогут защитить строительные респираторы.

"Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли", – рассказал Ларичев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам Ларичева, основная функция средств индивидуальной защиты состоит в блокировке распространения инфекции воздушно-капельным путем. Он отметил, что медицинские маски также способны эффективно защитить от коронавируса.

При этом обычная медицинская маска не способна защитить от пыли. Кроме того, респираторы плотнее сидят на лице.

Ранее ученые рассказали об опасности передачи короновируса во время разговора. Исследование на эту тему появилось в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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