Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны сбили еще пять беспилотников ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы уточнил, что экстренные службы уже находятся на месте падения обломков сбитых беспилотников.

Атака украинских дронов на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых БПЛА более чем за сутки составило уже 134.

При этом столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавани возвращаются к штатному режиму работы.