Дожди и похолодание вернутся в столицу к концу следующей недели

Дожди и похолодание вернутся в Москву к концу следующей недели. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 4 мая Центральная Россия будет в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном. Из-за этого наступит метеорологическое лето. В столице и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков.

Тишковец уточнил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Москве составит 9–12 градусов, а по области – 7–12 градусов. Днем в столице потеплеет до 21–24 градусов, в Подмосковье – до 20–25 градусов. При этом атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

"До среды (6 мая 2026 года. – Прим. ред.) включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится – пойдут дожди, и посвежеет до 13–18 (градусов. – Прим. ред.)", – подчеркнул специалист.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 5 мая в Москве ожидается гроза. В этот день в столице также пройдет кратковременный дождь. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду, однако при грозы порывы могут усилиться до 15 метров в секунду.