В Кремле отметили схожесть Путина и Трампа в оценках действий Киева

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп схожи по оценке действий киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима", – сказал он.

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, США могут поставить на место Киев. Однако, слова Трампа про близость сделки по Украине являются понятием растяжимым, указал Песков.

Он добавил, что Россия предпочитает достижение целей через мирное соглашение.

"Но, если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции", – подчеркнул Песков.

29 апреля между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Общение длилось более 1,5 часа, оно было деловым и откровенным, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

В частности, лидеры обсудили украинский конфликт. Путин выразил готовность объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Глава Белого дома поддержал инициативу.

Точные даты перемирия еще не определены. При этом Москва пока не слышала реакции Киева на предложение, указали в Кремле.

