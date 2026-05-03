Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 14:45

Происшествия

Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

Фото: ТАСС/АР/Jay Janner

Самолет с командой по пиклболу потерпел крушение в США. В результате никто не выжил, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли. В нем погибли пилот и четверо поссажиров.

Источник телеканала подчеркнул, что незадолго до трагедии авиадиспетчер заметил, что самолет совершал необычные маневры, после чего исчез с радаров. В момент случившегося в районе аварии было облачно, а спустя время началась гроза. По факту ЧП организовано расследование.

Из-за произошедшего турнир был отменен.

Ранее в окрестностях Джубы потерпел крушение пассажирский самолет Cessna авиакомпании CityLink Aviation. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 14 человек, включая пилота и 2 граждан Кении.

Согласно предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия. Из-за сильной непогоды видимость в районе аэропорта была критически низкой.

Частный бизнес-джет упал вблизи международного аэропорта в Мексике

Читайте также


происшествияспортза рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика