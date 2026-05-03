Собянин сообщил об уничтожении шестого летевшего на Москву БПЛА

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один дрон, летевший в сторону Москвы, 3 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.

В ночь на 3 мая Москву попытались атаковать два вражеских дрона. В результате они были нейтрализованы. Утром Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА.

В связи с атакой аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и вылет самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

