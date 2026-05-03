Три человека пострадали из-за попадания БПЛА в дом в Смоленской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двое взрослых и ребенок пострадали после попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Смоленской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он уточнил, что силами ПВО и РЭБ Минобороны России, а также ВКС над территорией области сбит и подавлен 21 вражеский дрон. В результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) фрагменты одного из аппаратов попали в жилое здание.

По словам Анохина, пострадавший мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего в ночь на 3 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над регионами РФ. Помимо Смоленской области, дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.