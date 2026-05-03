Ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства ПВО Минобороны России уничтожили 1 вражеский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Еще 2 дрона были ликвидированы ночью 3 мая. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Сергей Собянин.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 334 украинских дрона над регионами России.