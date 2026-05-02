Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 22:24

Шоу-бизнес

Американский рэпер Flo Rida раздал белые розы фанатам на концерте в Москве

Фото: legion-media.com/ZUMA Press, Inc.

Американский рэпер Flo Rida во время исполнения трека Where Them Girls At на концерте в Москве бросал в зал белые розы. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, артист пригласил поклонниц на сцену и вместе с ними исполнил свой главный хит Low, известный по фильму "Шаг вперед 2: Улицы".

Также рэпер сделал еще один подарок фанатам. Музыкант снял свои кроссовки прямо на сцене, оставил на них автограф и передал одной из девушек из фан-зоны.

Выступление прошло 2 мая на площадке ЦСКА Арена. Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве был перенесен на осень. При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.

Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.

Читайте также


шоу-бизнесгород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика