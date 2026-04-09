Рэпер French Montana представит в Москве свои новые треки

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американский рэпер French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) впервые исполнит на концерте в Москве новые треки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе studio 21.

Выступление артиста пройдет на сцене VK Stadium 23 апреля. Помимо новых треков, исполнитель подготовил для поклонников большое шоу.

Рэпер из Марокко стал известен благодаря таким песням как Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well и другим. Он был номинирован на Grammy и Billboard Music Awards.

С августа прошлого года артист помолвлен с принцессой Дубая Махрой Аль-Мактум. Организаторы концерта не исключают, что девушка может тоже приехать в Москву вместе с исполнителем.

В свою очередь, американский певец Джейсон Деруло выступит на "ЦСКА Арене" в Москве 14 июня. Концерт завершит европейский тур исполнителя The Last Dance World Tour.

Для слушателей подготовят большое шоу, в том числе они услышат известные песни исполнителя. Певец известен широкой публике песней Wiggle, которую он исполнил с рэпером Snoop Dogg, а также композициями Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla. Последнюю он записал с певицей Nicki Minaj и исполнителем Ty Dolla $ign.

