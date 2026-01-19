Американский певец Джейсон Деруло выступит в Москве 14 июня

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Американский певец Джейсон Деруло выступит с концертом на "ЦСКА Арене" в Москве 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства Force Events.

"Нас ждет большое шоу и все суперхиты, которые сделали его одним из самых прослушиваемых артистов планеты", – уточняется в сообщении.

Концерт завершит европейский тур исполнителя "The Last Dance World Tour".

В прошлый раз Деруло посещал столицу в сентябре 2025 года. Он вышел на сцену под песню "Матушка-земля", повторил скандальный номер Егора Крида с танцовщицей и представил свою новую песню Who Hurt You.

Весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске выступит американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.). В столице артист проведет два концерта – 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене". Затем музыкант отправится в Краснодар, где выступит в "Баскет-холле" 11 марта. Завершится тур 14 марта на "Сибирь-Арене" в Новосибирске.

