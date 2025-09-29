Рэпер Деруло повторил скандальный номер Крида на концерте в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Zuma/Carlos Pessuto

Американский исполнитель Джейсон Деруло в Санкт-Петербурге повторил скандальную хореографию певца Егора Крида и использовал его трек "Мало". Видео с выступления рэпера опубликовал Крид в своем телеграм-канале.

Выступление Крид воспринял как поддержку.

"Артисты русские часто вдохновляются зарубежными. Но уникальный случай заключается в том, когда это происходит наоборот", – написал Крид, передает Pravda.ru.

Концерт Егора Крида в "Лужниках" 30 августа завершился скандалом после того, как исполнитель поцеловался на сцене с танцовщицей. Концерт был промаркирован как "12+", однако зрителям пришлось наблюдать откровенные танцы и сцену поцелуя, что вызвало бурную реакцию общественности.

После скандального шоу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Крида на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних".