Мизулина назвала концерт Крида со стриптизом "провокацией и вызовом обществу"

В Сети разгорелся скандал между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и певцом Егором Кридом. Поводом стал концерт исполнителя в "Лужниках", в котором общественница усмотрела развратные действия на сцене в присутствии детей. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.
"Зачем репертуар стриптиз-клубов тащить на сцену?"
Скандальный концерт певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) в "Лужниках" состоялся 30 августа. В одном из номеров шоу танцовщица в провокационном костюме исполнила трюки на пилоне, а затем поцеловалась с исполнителем. По данным СМИ, концерт посетили более 80 тысяч зрителей, в том числе дети.
После шоу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Крида на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних". По ее словам, ей пришли тысячи писем от родителей, которые посетили концерт со своими детьми и остались в шоке от увиденного.
Однако Егор Крид отверг все обвинения в свой адрес.
При этом резонансный номер он назвал "красиво поставленным " и отказался считать поцелуй с девушкой на сцене развратным действием, так как это "неотъемлемая часть здоровых отношений между парнем и девушкой".
На это заявление певца Мизулина ответила, что своими публикациями Крид привлек еще больше внимания общества и правоохранительных органов "к стриптиз-клубу на сцене "Лужников".
Мизулина отметила, что если организаторы планировали устроить откровенное шоу, то должны были указать маркировку 18+. Это позволило бы запретить продажу билетов школьникам.
"Вообще надо называть вещи своими именами. Этот концерт – очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время", – отметила она, добавив, что этому рано или поздно придет конец.
Давний конфликт
Егор Крид и Екатерина Мизулина вступали в публичный спор и ранее.
В 2023 году глава Лиги безопасного интернета обвинила исполнителя в незаконной рекламе онлайн-казино на стриминговых платформах. Выступая на XII Международном форуме безопасного интернета, она назвала Крида "главным скамером (мошенником. – Прим. ред.) страны". После этого Мизулина сообщила ТАСС, что аккаунты Крида и еще 14 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick были внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Кроме того, Лига безопасного интернета поместила певца в свой черный список.
В ноябре 2023-го исполнитель обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Крид требовал признать оценочное мнение о нем не соответствующим действительности, а также хотел обязать ответчика выплатить ему один миллион рублей в качестве компенсации.
Однако все суды Мизулиной Крид проиграл. В ходе разбирательств лингвистическая экспертиза установила, что слово "скамер" не имеет общеупотребительного аналога в русском языке. На ее основании и было отказано в удовлетворении иска, сообщали в пресс-службе суда.