Суд отказал Егору Криду в взыскании 1 млн рублей с Екатерины Мизулиной

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Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ взыскать 1 миллион рублей с главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по иску певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно исковому заявлению, Мизулина во время своего выступления на XII Международном форуме безопасного интернета назвала Крида "главным скамером страны". Певец расценил это действие как порочащее его честь и достоинство, так как , по его мнению, выражение "скамер" (означающее мошенника) носит оскорбительный характер и несет ущерб его репутации.

В рамках рассмотрения дела была назначена судебная лингвистическая экспертиза, которая установила, что слово "скамер" не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари. В итоге Одинцовский суд Московской области отказал Криду в удовлетворении иска.

Это уже не первый случай, когда суд отказывает Криду в удовлетворении иска к Мизулиной. Ранее также Московский областной суд признал законным отказ взыскать 1 миллион рублей с Лиги безопасного интернета.