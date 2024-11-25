Суд отказался взыскать 1 млн рублей с Мизулиной по иску певца Крида

Фото: vk.com/Егор Крид

Московский областной суд признал законным отказ взыскать 1 миллион рублей с Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Екатерины Мизулиной по иску певца Егора Крида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЛБИ.

По этому делу ранее Одинцовский горсуд уже вынес отрицательное решение, но певец решил его обжаловать. Решение подмосковного суда при этом уже вступило в силу.

Причиной конфликта стали высказывания Мизулиной о том, что Крид связан с рекламой онлайн-казино. Артист счел эти данные оскорбительными и не соответствующими действительности, подав иск в суд.

