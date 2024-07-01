Суд в Москве не удовлетворил иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной

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Одинцовский суд Московской области отказал певцу Егору Криду в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщил ТАСС источник в суде.

По данным осведомленного источника, 1 июля судья Елена Саркисова оставила иск артиста о признании высказываний о рэпере порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию без рассмотрения.

В январе Замоскворецкий суд Москвы отказался от рассмотрения аналогичного иска певца из-за того, что он ранее подал такой же иск с подобными требованиями в Одинцовский суд. Тогда Крид и его представитель не явились в суд и не объяснили, почему они подали одинаковые иски в разные суды.