Суд в Москве отклонил иск Егора Крида к Mash о взыскании 4 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ЕГОР КРИД"

Савеловский районный суд Москвы не удовлетворил иск блогера и певца Егора Крида (Булаткина) к изданию Mash о взыскании компенсации за новость про участие в школьной программе "Разговоры о важном", за которое он, по утверждению СМИ, получил 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Марию Михайлову.

Уточняется, что Крид просил признать данные сведения не соответствующими действительности, обязать опровергнуть их. Кроме того, певец призывал взыскать компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей.

Ранее блогер направил в суд иск на телеграм-канал Mash с требованием взыскать 1 миллион рублей за публикацию информации о его причастности к неуплате налогов и отмыванию денег. Помимо компенсации, Крид требовал выложить в Сеть опровержение, а также запретить дальше распространять порочащие его честь сведения.

Позднее Савеловский суд Москвы потребовал от Mash выплатить Криду 350 тысяч рублей из-за поста о причастности исполнителя к неуплате налогов. По материалам дела, информацию, которую опубликовали в Mash, признали не соответствующей действительности.

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