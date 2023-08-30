Егор Крид требует взыскать с Mash 1 млн рублей за новость о неуплате налогов

Фото: телеграм-канал "ЕГОР КРИД"

Блогер и певец Егор Крид (Булаткин) направил в суд иск на телеграм-канал Mash с требованием взыскать 1 миллион рублей за публикацию информации о его причастности к неуплате налогов и отмыванию денег. Об этом рассказала Агентству "Москва" пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Мария Михайлова.

"Истец просит признать распространенные ООО "Мэш" сведения о Егоре Булаткине не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство", – заявила она.

Помимо компенсации за моральный вред в размере 1 миллиона рублей, Крид требует выложить в Сеть опровержение, а также запретить дальше распространять порочащие его честь сведения.

В иске добавлено, что новость была опубликована 29 апреля 2023 года под заголовком "Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег".

Ранее PR-менеджер Егора Крида Мария Кордупель рассказала, что информация о погашенной задолженности перед налоговой не соответствует действительности, так как у музыканта изначально не было долгов. По словам Кордупель, Крид "не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС" и не имеет отношения к "несостоявшимся СМИ и телеграм-каналам, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации".

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