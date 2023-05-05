Менеджер Егора Крида опровергла информацию о долгах певца перед налоговой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Информация о том, что Егор Крид погасил задолженность перед налоговой не соответствует действительности, так как у музыканта изначально не было долгов, сообщила в беседе с РБК PR-менеджер артиста Мария Кордупель.

"Месяц назад оплачивались исключительно текущие налоги в сроки, установленные законодательством", – заявила она.

По словам Кордупель, Крид "не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС" и не имеет отношения к "несостоявшимся СМИ и телеграм-каналам, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации".

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщали, что Егор Крид погасил миллионный долг перед налоговой и "избежал участи Елены Блиновской".



До этого суд отправил под домашний арест до 26 июля блогера Елену Блиновскую в рамках дела по неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией.

Как считает Следственный комитет, Блиновская могла легализовать сокрытые денег с помощью их вложения в компанию, учредителем которой является ее супруг.

Против блогера Лерчек могут возбудить новое уголовное дело