Блогер Лерчек заработала на косметике около 200 млн рублей за год – СМИ

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Обвиняемая в неуплате налогов блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заработала на продаже косметики 172 миллиона рублей за 2022 год, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно отчету о доходах принадлежащей Чекалиной компании ООО "Летик Мейкап", доход от продажи косметики бренда LETIQUE за 2022 год составил 172 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 78 миллионов. Это в 1,3–1,5 раз больше, чем в 2021 году. При этом движение средств по счетам компании не ограничено, несмотря на блокировку личных счетов Чекалиной.

Отмечается, что Чекалина неоднократно подогревала интерес к косметике розыгрышем айфонов и автомобилей под названием "Колесо фортуны". Для участия в акции было необходимо купить товары LETIQUE.

Ранее также стало известно, что компания "Би Фит", через которую блогер торговала марафонами стройности, заработала за 2022 год 2,6 миллиарда рублей при задекларированной прибыли в 255 миллионов.

Супруги Валерия и Артем Чекалины подозреваются в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а также в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

Сейчас в отношении семьи Чекалиных введен запрет на определенные действия, ведется расследование.

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